В Уфу приедет всемирноизвестный «Цирк дю Солей»

С 25 по 29 декабря Cirque du Soleil даст несколько постановок новейшего шоу Crystal. Циркачи перенесут зрителей в мир своих ледовых фантазий.

Шоу Crystal – это сложнейшие акробатические трюки на льду, синхронное фигурное катание, фристайл, которые акробаты выполняют совместно с другими цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. При этом все действие свяжет история о девушке Кристал, которая пускается в путешествие, бежит от реальности навстречу приключениям. Шоу станет 42-й по счету постановкой цирка, основанного в 1984 году.

В постановке будут работать фигуристы, конькобежцы, фристайлеры и акробаты из 11 стран мира. Создал шоу – режиссеры Шен Кэролл (номинант премии Drama Desk) и Себастьян Солдевилья (режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи). Цирк планирует выступить также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В Уфе выступления будут проходить на льду «Уфа-Арены».