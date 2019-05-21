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В Уфе из-за ремонта труб частично перекрыта улица Авроры

На улице Авроры в Уфе с 25 мая начинаются ремонтные работы – рабочие будут менять трубы, проложенные под проезжей частью. Дорогу строители намерены перекрывать в течение дня.

  • Фото: пресс-служба администрации Уфы

Для водителей разработали специальную схему проезд, чтобы разгрузить поток в час пик. С 18:00 до 9:00 одна из полос улицы Авроры будет открыта для проезда. Полностью улицу будут перекрывать с 9:00 до 18:00. Ограничения распространяются на участок дороги от дома 2а до улицы Обской.

Как пояснили в МУП УИС, в микрорайоне возросла нагрузка на теплосети и появилась необходимость увеличить диаметр труб с 500 на 700 мм. Сети проходят под проезжей частью.

 

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Автор: ufasobakaru
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