В Уфе из-за ремонта труб частично перекрыта улица Авроры

На улице Авроры в Уфе с 25 мая начинаются ремонтные работы – рабочие будут менять трубы, проложенные под проезжей частью. Дорогу строители намерены перекрывать в течение дня.

Для водителей разработали специальную схему проезд, чтобы разгрузить поток в час пик. С 18:00 до 9:00 одна из полос улицы Авроры будет открыта для проезда. Полностью улицу будут перекрывать с 9:00 до 18:00. Ограничения распространяются на участок дороги от дома 2а до улицы Обской.

Как пояснили в МУП УИС, в микрорайоне возросла нагрузка на теплосети и появилась необходимость увеличить диаметр труб с 500 на 700 мм. Сети проходят под проезжей частью.