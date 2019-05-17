В Башкирии будут давать льготы на устройство ребенка в частный детский сад

Инициативу с 1 сентября начнут применять в Стерлитамаке. Там, семьям с детьми от полутора до трех лет, которые не получили места в муниципальном детском саду, будут выдавать сертификаты, частично компенсирующие затраты на частные детские садики. Еще одно условие выдачи льготы – мать ребенка должна быть трудоустроена. Ежемесячно каждому такому ребенку будут выплачивать около шести тысяч рублей. Сертификат заменит ежемесячную денежную выплату в две тысячи рублей, которую до этого платили нуждающимся семьям.

По мнению и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ленары Ивановой, инициатива подстегнет к развитию отрасль частных дошкольных учреждений и позволит матерям раньше выходить на работы из декрета. Также по данным правительства, в Башкирии сейчас около 5400 детей до трех лет, которые не получили места в муниципальном детском саду.