В Башкирии будут давать льготы на устройство ребенка в частный детский сад
Правительство Башкирии намерено поддержать семьи, в которых дети не получили места в муниципальном детском саду.
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vk.com/mintrudrb
Инициативу с 1 сентября начнут применять в Стерлитамаке. Там, семьям с детьми от полутора до трех лет, которые не получили места в муниципальном детском саду, будут выдавать сертификаты, частично компенсирующие затраты на частные детские садики. Еще одно условие выдачи льготы – мать ребенка должна быть трудоустроена. Ежемесячно каждому такому ребенку будут выплачивать около шести тысяч рублей. Сертификат заменит ежемесячную денежную выплату в две тысячи рублей, которую до этого платили нуждающимся семьям.
По мнению и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ленары Ивановой, инициатива подстегнет к развитию отрасль частных дошкольных учреждений и позволит матерям раньше выходить на работы из декрета. Также по данным правительства, в Башкирии сейчас около 5400 детей до трех лет, которые не получили места в муниципальном детском саду.
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