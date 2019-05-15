В Уфе собирают деньги на помощь юной художнице в борьбе с сахарным диабетом

Элина Подрядова больна диабетом третьего типа – чтобы непрерывно контролировать уровень сахара и получать инсулин, ей установили специальную инсулиновую помпу. Но расходники к ней очень дороги. Сейчас девушке требуется порядка 158 тысяч рублей.

Публикация от Фонд "Наши Дети" Уфа (@nashidetiufa) 14 Май 2019 в 9:21 PDT

Чтобы помочь юной уфимке, увлекающейся рисованием, современная художница Анна Николаева запустила в своем аккаунте Instagram благотворительный аукцион по продаже одной из своих картин. Анна продает «Невесту», чтобы пожертвовать все вырученные деньги подопечной фонда «Наши дети».

Картина нарисована маслом на холсте, размерами 25х30 сантиметров. Анна объявила стартовую цену в 10 000 рублей, аукцион закончится 28 мая – в этот день у Элины Подрядовой будет день рождения. Поучаствовать могут жители любого города России.