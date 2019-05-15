В Уфе частично перекроют дорогу Уфа – Шакша

С 16 мая в городе начинается ремонт улицы Перспективной (дорога Уфа – Шакша) и администрация сразу предупреждает о возможных пробках на выезде из города.

Одна из сторон дороги будет полностью перекрытии, а проезд будет возможен по одной из полос в другом направлении движения. На дороге планируют заменить асфальтобетонное покрытие, положить гидроизоляцию на участке возле железной дороги. Власти планируют отремонтировать до 30 сентября больше пяти километров дороги, а также сдать объект даже раньше намеченного срока. Водителей просят выезжать пораньше, чтобы с запасом времени проехать ремонтируемый участок.