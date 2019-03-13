«РЖД» установит «умную» систему оповещения на уфимском вокзале

В 2019 году компания планирует установить автоматическую систему информирования на 16 российских вокзалах, в том числе и в Уфе.

Сейчас подобная система внедрена на 52 вокзальных комплексах. Нет ее на вокзалах Казани, Адлера, Хоста, Аэропорта Сочи, Роза Хуторе, Олимпийском парке, Эсто-Садока, Сочи, Самары, Ульяновска, Брянска, Курска, Кургана, Великого Новгорода и Выборга. Сейчас на этих вокзалах объявления об экстренных ситуациях и изменениях в движении делают дикторы, которые сами обновляют информацию в табло.

«Умная» система информирования полностью автоматизирована и исключает фактор человеческой ошибки. Она следит за движением поездов, выводит информацию о прибытии и опозданиях на табло вокзала и делает объявления по громкой связи. На переоборудование направят около 390 миллионов рублей.