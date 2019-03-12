Уфимцы предпенсионного возраста получат возможность взыскать алименты со своих детей

На заседании во вторник Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о помощи нетрудоспособным жителям предпенсионного возраста.

Раньше родители-пенсионеры могли через суд взыскать деньги у совершеннолетних трудоспособных детей, бывших супругов, родственников. Сейчас эта возможность появится и у тех, кто еще не вышел на пенсию – у женщин 55 лет и 60-летних мужчин.

Напомним также, что 3 октября Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста: женщины смогут выйти на пенсию в 60, а мужчины – в 65 лет.