Круизному лайнеру присвоят имя башкирского поэта Мустая Карима

Об этом сообщил фонд имени Мустая Карима. Судно компании «Водоходъ» предоставит пассажирам сервис уровня пятизвездочной гостиницы, планируется, что оно будет курсировать между двумя российскими столицами. На борту трехпалубного лайнера предусмотрены бары, спа-салоны, рестораны, тренажерный зал и большая прогулочная зона. Длина судна составит 141 метр, на нем одновременно смогут находиться 342 пассажира и 144 члена экипажа. Судно будет достроено к концу февраля 2020 года.

Напомним, имя Мустая Карима уже носит пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», а 20 октября 2019 года исполнится сто лет со дня рождения поэта.