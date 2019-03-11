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В Уфе планируют реконструкцию Сада культуры и отдыха имени Аксакова

Один из старейших парков Уфы – Сад культуры и отдыха имени Аксакова будет реконструирован в 2019 году.

  • Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

– Будут отремонтированы и ухожены пешеходные дорожки. Намечены мероприятия по очистке ручейков, питающих озеро. Предмет особой гордости сада – вековые деревья при этом не должны пострадать. Напротив, с учетом ландшафта парка, каждое дерево гармонично впишется в единый ансамбль, - сообщил на странице Facebook глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Руководство администрации района и представители Главархитектуры обсудили план реконструкции. 

 

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Автор: ufasobakaru
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