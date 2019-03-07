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В Уфе установят трехметровый памятник поэту Габдулле Тукаю

Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю появится в апреле в Уфы. Его откроют в рамках Дней Татарстана.

  • Фото: wikimapia.org

Постоянный представитель Татарстана в республике Ранэль Зинатуллин рассказал о планах установить в городе трехметровый памятник поэту. Фигуру уже отлили из бронзы в Москве, а официальная церемония открытия запланирована на 17 апреля. Руководители администрации врио главы республики уже поддержали идею. Сам памятник будет стоять возле Башкирского государственного татарского театра «Нур».

Памятник Габдулле Тукаю уже есть в Казани – он стоит в сквере Тукая. 

 

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Автор: ufasobakaru
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