В Уфе установят трехметровый памятник поэту Габдулле Тукаю
Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю появится в апреле в Уфы. Его откроют в рамках Дней Татарстана.
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Фото: wikimapia.org
Постоянный представитель Татарстана в республике Ранэль Зинатуллин рассказал о планах установить в городе трехметровый памятник поэту. Фигуру уже отлили из бронзы в Москве, а официальная церемония открытия запланирована на 17 апреля. Руководители администрации врио главы республики уже поддержали идею. Сам памятник будет стоять возле Башкирского государственного татарского театра «Нур».
Памятник Габдулле Тукаю уже есть в Казани – он стоит в сквере Тукая.
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