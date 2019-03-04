Уфимку наградили в Посольстве Франции за экологический проект и высадку деревьев

В Посольстве Франции в Москве прошла церемония вручения XIV премии Terre de Femmes – «Земля женщин». Наградили авторов экологических проектов, которые озеленяют планету или очищают ее от мусора.

В этом году первое место и грант на десять тысяч евро получила жительница Иркутска Наталья Еремеева. С 2012 года ей и волонтерам проекта «Подари планете жизнь» удалось высадить 80 тысяч саженцев, восстановить 45 га леса.

Второе место получила жительница республики Удмуртия Евгения Петрова за проект «Посади Лес». Она привлекла почти 50 тысяч волонтеров для высадки деревьев на пострадавшей от лесных пожаров земле.

И, наконец, третье место заняла уфимка Елена Воробьева, которая создала проект «Чистая Уфа». Елена любит бегать вдоль реки Уфимки и была обеспокоена большим количеством мусора. Чтобы очистить берег, она нашла восемь тысяч волонтеров, убрала и расчистила от мусора территорию вдоль реки и высадила 2 500 саженцев. Уже в следующем году женщина хочет расширить область деятельности и увеличить количество волонтеров в два раза.