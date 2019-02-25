На концерте к столетию Башкирии выступят Аскар Абдразаков и Рушана Валеева

Концерт намерены представить в поэтической форме и он будет состоять из нескольких блоков, которые дополнят лазерное и световое шоу. Уже известно, что среди подтвердивших свое выступление значится ансамбьль имени Ф. Гаскарова, фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», солисты Башкирского театра оперы и балета, Национальный симфонический оркестр и Национальный оркестр народных инструментов. Можно будет услышать Государственную академическую хоровую капеллу и ансамбли из Стерлитамака и Нефтекамска. Среди артистов заявлены Аскар и Ильдар Абдразаковы, певица Алсу Сафина, исполнители Роберт Юлдашев и Радик Юльякшин и финалистки шоу «Голос» Рушана Валеева и Назгуль Отузова.

Напомним, Ильдар Абдразаков основал Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и проводит Международный музыкальный фестиваль. События фестиваля в этом году будут проходить не только в Уфе, но и в Москве, Альметьевске и Казани. Фестиваль будет проходить с 12 по 24 марта. На 23 марта у артиста запланирован концерт в Казани.