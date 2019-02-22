В Уфе намерены реконструировать стадион «Строитель»

По проекту, старые трибуны заменят на современный зрительский сектор с пластиковыми креслами, и стадион сможет вмещать до 8640 человек. Сама спортивная зона будет разделена на футбольное поле и беговые дорожки, а зимой всю площадь стадиона, по традиции, будут заливать под каток.

Помещения стадиона переоборудуют в музей истории и спортивной славы. Также там появится центр спортивных единоборств и легкоатлетический манеж. Для мотоклуба имени Габдрахмана Кадырова сделают административные помещения. Проект предусматривает создание многоуровневой парковки и гостиницу на триста номеров, но в смету их не включили.

Деньги на реконструкцию власти города планируют получить из бюджета республики. Напомним, на стадионе проводятся соревнования российского и международного уровня. Одно из последних – кубок Европы по мотогонкам на льду, в котором участвовали и уфимские мотогонщики.