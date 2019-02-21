В Уфе показали, как будет выглядеть археологический парк «Древняя Уфа»

В мультимедиа музее «Россия – Моя история» открылась выставка, в основу которых легли древние археологические экспонаты, найденные при раскопках «Городище Уфа-II». Также на открытии показали, как будет выглядеть новый археологический парк «Древняя Уфа».

Парк решили расположить между проспектом Салавата Юлаева, улицами Заки Валиди, Новомостовой и Октябрьской революции – на том месте, где когда-то располагалось городище. Площадь его была 5,6 га, но за музеем-заповедником закрепили лишь территорию в 0,8 га. В музее будет показан процесс археологических раскопок, выставлены археологические экспонаты.

На выставке «Тайны Уфимского полуострова» представили макет того, как жили древние люди. Реконструкция включает миниатюры юрт, мастерских, торговых стоек, людей и животных. Представили и бюст-реконструкцию антропологического типа жителя городища, костюмы, украшения и орудия труда. Выставку можно увидеть бесплатно со вторника по воскресенье до конца марта.

Напомним, 18 января Радий Хабиров подписал указ о создании археологического парка «Древняя Уфа».