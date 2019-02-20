В Уфе впервые пройдет ресайкл-фест

«Еще раз! Recycle fest» – эко-фестиваль, нацеленный на то, чтобы научить горожан перерабатывать ненужные им вещи. Он пройдет на площадке возле «Арт-квадрата» 16 и 17 марта.

Фестиваль будет состоять из четырех направлений. В «Кафе ремонта» можно будет отремонтировать сломанные, но еще нужные вещи. На «Маркете» можно продать предметы одежды, аксессуары ил книги, которые занимают место в доме. Во время «Субботки-переработки» организаторы будут принимать пластик, стекло и алюминий на переработку. Также волонтеры откроют лекторий, где будут учить осознанному потреблению и расскажут о городских эко-инициативах.

Фестиваль будет проходить в доме на Мустая Карима, 6.