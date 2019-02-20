Уфа вошла в десятку лучших городов для шопинга

В России составили рейтинг лучших городов для шопинга в России. Ожидаемо, первые две строчки заняли Москва и Санкт-Петербруг – в этих городах больше всего торговых центров и представлены почти все имеющиеся в стране марки и бренды.

На третьем месте эксперты поместили Екатеринбург – в нем есть минимум по одному магазину 62% брендов. Краснодар, только недавно ставший городом-миллионником, занял четвертое место. В нем на каждую тысячу жителей приходится по 750 кв. м. магазинов. Пятерку лидеров замыкает Ростов-на-Дону. Еще один сосед Уфы – город Казань расположилась на шестом месте. В десятку попали Новосибирск, Самара и Нижний Новгород. Уфа заняла десятую позицию в рейтинге.

Эксперты компании JLL также проанализировали долю масс-маркета, премиум и люкс-сегментов. В Уфе доля масс-маркета уступает только Казани и Новосибирску, а вот люкс-марок меньше всего по сравнению с другими городами в десятке.