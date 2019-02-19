Владелец «Пятерочек» создаст в России сеть из 1500 постаматов
Российский ритейлер X5 Retail Group инвестирует в создание сети постаматов вместе с PickPoint. Соглашение между двумя компаниями заключили 19 февраля.
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Фото: vk.com/pickpoint_rus
В России к концу 2019 года появится сеть из 1500 постаматов, которые разместят в «Пятерочках», «Перекрестках» и гипермаркетах «Карусель». Пользователи интернет магазинов смогут забрать свои посылки не на почте, а в магазине у дома. Как сообщает издание «Ведомости», стоимость одного постамата оценивают в 10 000 долларов.
Пока неизвестно, сколько именно постаматов появится в уфимских магазинах сети X5 Retail Group. Сейчас в городе 15 точек с постаматами PickPoint, которые находятся во всех крупных торговых центрах и нескольких почтовых отделениях.
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