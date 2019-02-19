Уфимский кураист Роберт Юлдашев сыграл на одной сцене с Борисом Гребенщиковым

Кураист Роберт Юлдашев – тоже поклонник творчества. Он несколько раз появлялся на сцене во время концерта и аккомпанировал песням на курае. Башкирский народный инструмент звучал почти также как и флейта. Сам Роберт – солист башкирской группы «Курайсы».

Концерт Бориса Гребенщикова длился четыре часа. Напомним, музыкант и группа «Аквариум» приезжает ежегодно, а два года назад БГ даже дал бесплатный концерт на территории Гостиного Двора.