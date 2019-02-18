В администрации Уфы показали, как будет выглядеть набережная Уфы

В городской мэрии утвердили проект планировки городской набережной от автомобильного моста в створе проспекта Салавата Юлаева до пересечения с улицей Бельской. Там появится кафе и большой речной вокзал.

Проект включает планы по благоустройству территории в 50 гектар, которые планируют реализовать до 2020 года. Первое, что планируется сделать – укрепить берега реки Белой в три уровня. На набережной появится трехэтажный ресторан на 128 мест и трехэтажное здание речного вокзала с кафе на 25 мест. Также планируется строительство подземного пешеходного перехода в районе остановки «Монумент дружбы» и реконструкция существующего подземного перехода под проспектом Салавата Юлаева.

Речной причал полностью переделают – добавят променад с пандусами, лестницами и специальными площадками, чтобы можно было подойти к реке. А на верхних уровнях набережной планируют устроить беговые и велодорожки.

Напомним, в «Арт-Квадрате» провели выставку проектов набережной реки Белой.