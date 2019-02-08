К концу июня в парке «Кашкадан» в Уфе сделают капитальный ремонт

В Уфе в ближайшее время заключат договор с подрядчиком для ремонта и благоустройства парка «Кашкадан». Работы будет проводить администрация города.

На работы выделили 173 миллиона рублей. За эти деньги предполагается установить новые общественные туалеты, систему водоснабжения с автополивом растений и цветов. В парке поставят малую сцену для проведения концертов, а также капитально отремонтируют объекты спортивной зоны: трибуны, сцену, павильоны. Безопасность парка будут обеспечивать полицейские, которые разместятся в отдельной будке. Всю инфраструктуру парка сделают доступной для инвалидов.

Первый этап реконструкции начали в июне 2018 года – рабочие поменяли светильники, скамейки и обновили баскетбольные площадки. Тогда на проект выделили 106 миллионов рублей. Напомним, в 2017 году территорию парка хотели облагородить по проекту конструкторского бюро «Стрелка». Проект включал создание площади, деревянной платформы у пляжа, причал и пункт проката лодок.