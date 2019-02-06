В Уфе ищут подрядчиков для разработки проекта застройки квартала в Затоне

В квартале, площадью 4 га, планируют построить больше двух тысяч квартир.

Администрация города взялась за реализацию проекта застройки квартала №23 в Затоне. Площадь застройки будет ограничена улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «Уфа-Затон» и рекой Белой.

По техническому заданию, размещенному на сайте Госзакупок, на участке в 4,376 га, появится жилой комплекс из зданий в 20-30 этажей. От подрядчика ждут проект группы многоквартирных домов, в которых будет около двух тысяч квартир. Планируется, что большая их часть будут студиями малой площади – до 35 кв. метров. Также много квартир будут однокомнатными – до 46 «квадратов». Под «двушки» и «трешки» планируют не больше трехсот помещений.

Постановление об утверждении проекта планировки этой территории было издано еще в июне 2015 года. Сейчас эта территория покрыта лесом. Выберут подрядчика 27 февраля.