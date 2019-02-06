«Шац и мат, господа»: в Уфе пройдет стендап-шоу Михаила Шаца и Антона Борисова

Дуэт за два часа успеет представить 64 светлые и темные истории, настолько откровенные, что могут показаться вымыслом. Выступление будет наполнено острыми шутками, интерактивом со зрителями и противостоянием двух непримиримых комиков. Один успел объехать весь мир и вернуться в Петербург, второй бросил культурную столицу и переехал в Москву. Мечтательный или опытный? Читающий по сценарию или импровизирующий? Зрителям предстоит выбрать, кто победит.

Антон Борисов – участник телепроектов «Ленинградский stan-up», «Смех без правил», «Убойная Лига» и «Comedy Баттл». Михаил Шац – ведущий программ «Слава Богу, ты пришел», «Хорошие шутки» и обладатель премии «Тэфи» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Шоу пройдет 10 февраля, начнется в 20:00.