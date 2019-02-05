В Уфе установят почти 200 «умных» остановок

Этим летом в Уфе начнут повсеместно заменять остановочные пункты на улучшенные. Всего планируется заменить 200 остановок.

Все остановки будут оснащены USB-портами для зарядки гаджетов, а также информационным табло с временем прихода автобусов. Остановочные пункты оборудуют системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками». Возможно, на остановках появится WiFi. Сейчас в городе установлена одна такая остановка - возле у Гостиного Двора.

По словам председателям Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, в ближайшие два года Уфа приобретет 250 новых больших автобусов и 183 - средних. Все автобусы будут оформлены в цветах башкирского триколора, а поездку можно будет оплатить единой транспортной картой.