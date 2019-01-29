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Центробанк выпустит памятные монеты к столетию Башкирии

1 февраля Банк России выпустит несколько памятных монет, в том числе посвященные столетию Республики Башкортостан.

  • Фото: cbr.ru

В банках можно будет купить серебряную монету номиналом три рубля и золотую – 50 рублей. На оборотной стороне трехрублевой монеты изображены полосы, выполненные в цветах флага республики, изображен памятник Салавату Юлаеву, а также Монумент Дружбы, шпили церквей и мечетей, нефтяные вышки. Тираж трехрублевой монеты будет всего три тысячи штук.
Еще более редкой станет золотая 50-рублевая монета. На обороте изобразили здание Конгресс-холла и государственный герб республики. Фон оформили мотивами национального башкирского орнамента. Тираж памятного сувенира всего тысяча штук.

 

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Автор: ufasobakaru
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