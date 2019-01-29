Центробанк выпустит памятные монеты к столетию Башкирии

В банках можно будет купить серебряную монету номиналом три рубля и золотую – 50 рублей. На оборотной стороне трехрублевой монеты изображены полосы, выполненные в цветах флага республики, изображен памятник Салавату Юлаеву, а также Монумент Дружбы, шпили церквей и мечетей, нефтяные вышки. Тираж трехрублевой монеты будет всего три тысячи штук.

Еще более редкой станет золотая 50-рублевая монета. На обороте изобразили здание Конгресс-холла и государственный герб республики. Фон оформили мотивами национального башкирского орнамента. Тираж памятного сувенира всего тысяча штук.