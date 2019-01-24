Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе

По проекту республиканских властей, первый мост в сторону улицы Интернациональная с быстрым выездом к трассе М7. Второй будет вести из Демы в Нижегородку. Третий мост может быть построен на трассе Уфа – Аэропорт через Кузнецовский затон к улице Менделеева.

Проект будут обсуждать в течение двух недель – властям республики предстоит составить предварительную смету и предоставить необходимые технические характеристики. Если проект получит финансирование в ближайшее время, мосты введут в эксплуатацию уже через три года.