Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе
В Госкомитете Башкирии по транспорту прошла встреча с китайскими инвесторами, которым предложили профинансировать строительство трех мостов в Уфе.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
По проекту республиканских властей, первый мост в сторону улицы Интернациональная с быстрым выездом к трассе М7. Второй будет вести из Демы в Нижегородку. Третий мост может быть построен на трассе Уфа – Аэропорт через Кузнецовский затон к улице Менделеева.
Проект будут обсуждать в течение двух недель – властям республики предстоит составить предварительную смету и предоставить необходимые технические характеристики. Если проект получит финансирование в ближайшее время, мосты введут в эксплуатацию уже через три года.
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