Уфимцая расскажут все об актуальных и новых форматах СМИ

Отель Hilton Garden Inn примет приволжскую конференцию «Вместе медиа». Она будет проходить в течение трех дней – с 25 по 27 января.

Ежегодный приволжский фестиваль средства массовой информации «Вместе медиа» впервые будет проходить в Уфе. Спикеры из крупных изданий проведут множество воркшопов и мастер-классов и расскажут о тенденциях и текущем положении дел в отрасли.

Все три дня конференция будет проходить в отеле Hilton Garden Inn Riverside. Первые лекции 25 января начнутся в 12:30: в программе этого дня такие темы как «нативная реклама», «радиоигры как способ увеличения продаж», «этика работы журналиста», «личный брендинг для журналистов», «посты в соцсетях» и «ток-шоу». Во второй день, помимо лекций, будут объявлять победителей региональных этапов конкурса «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн». А в третий день – проведут деловую игру о том как освещать экстренные новости, а редакционный совет издания «Университи» встретится с кураторами местных студенческих изданий и презентует лучшие проекты сезона.

Среди спикеров будут известные журналисты Владимир Аверин («Вести FM»), Петр Мироненко (сооснователь The Bell), Иван Голунов (спецкор Meduza), Александр Кияткин (основатель Ornament), Ирина Телицына (экс-редактор Forbes), Залина Маршенкулова («Батенька, да вы трансформер»).