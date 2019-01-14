На Крещение в Уфе подготовят три проруби для ныряния

19 января в России праздную Крещение Господня. В этот день каждый желающий может окунуться в одной из специально подготовленных прорубей – иорданей.

В этом году в Уфе таких места будет три: в Парке культуры и отдыха «Кашкадан», на реке Белой в микрорайоне Нижегородка и в парке имени Якутова на озере Солдатское. Возле каждого места купания будет дежурить наряд из спасателей, врачей. Также будут оборудованы теплые раздевалки, где можно погреться возле печки или выпить горячий чай.

Спасатели дают несколько советов, как правильно окунаться в иордань:

– До самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье. Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты, – сообщили в Управлении МЧС по Башкирии.

Всего в республике к Крещению будет оборудована 71 площадка.