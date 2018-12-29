Синоптики рассказали о погоде в Башкирии и в Уфе в новогоднюю ночь

Как сообщили синоптики, с территории республики уходит циклон, который стал причиной обильных снежных осадков. Ему на смену придет крепкий мороз.

– Самой морозной ожидается ночь на 31 декабря. Температура понизится до -19, -24 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах -14, -19 градусов. В новогоднюю ночь будет преобладать морозная погода с температурой воздуха -18, -23, днем с приближением теплого фронта потеплеет до -8, -13 градусов, – пояснили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным сервиса Gismeteo, в Уфе в понедельник, 31 декабря утром будет -21 градус, днем потеплеет до -16 а к вечеру столбик термометра опустится до -18. Дневные температуры в первую неделю нового года не будут опускаться -16 градусов, а самым теплым днем станет 2 января, когда воздух прогреется до -6.

Первые пять дней января будут более комфортными, с небольшими осадками.