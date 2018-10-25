В Уфе выберут лучшего спортивного комментатора России

1 декабря в Уфе вручат первую в Россию премию «Голос спорта», учредителем которой выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов.

Награды будут вручать в 16 номинация, в том числе и в одной народной – за победителя будут голосовать болельщики. Открытое голосование пройдет на сайте sport-express.ru с 28 октября по 28 ноября.

Ассоциация была создана в прошлом году, базируется в Уфе. Тут же провела первый семинар для спортивных журналистов. Ее президентом является известный российский комментатор Геннадий Орлов.

– Я давно мечтал, чтобы сообщество комментаторов объединились. Сейчас пришло время обратить внимание на таланты по всей России. Наша ассоциация даст возможность всем способным ребятам, которые хотят стать комментаторами на радио и телевидении, стать ими, – прокомментировал он порталу sport-express.