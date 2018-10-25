Уфимский путешественник расскажет о походе на вершины Памира

В уфимском лектории Русского географического общества прочитают лекцию о путешествии по горной гряде Гималаев. Рассказывать о походе будет путешественник Альберт Валиев.

Альберт прошел 150 километров по Памиру, но самым большим его достижением стал поход на пик Ленина, высота которого составляет 7134 метра. Это был поход пятой категории сложности, очень опасный. Альберт расскажет о своем горном путешествии, а самое главное – ответит на вопрос «Как самостоятельно взойти на семитысячник и вернуться домой».

Лекция будет бесплатной, пройдет в конференц-зале на Ленина, 86, 25 октября. Начнется в 19:00.

Напомним, Русское географическое общество открыло лекторий и каждый месяц проводит лекции о путешествии и природе Башкирии.