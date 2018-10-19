Волонтеры создали карту мест Уфы, где рады маленьким детям

По России набирает популярность проект KidFriendly – на карте отмечены места, где рады помочь мамам с маленькими детьми. Волонтеры уже отметили 4232 места. А вот в Уфе таких точек почти нет - всего четыре, но помощники проекта готовы дополнить карту новыми местами.

– Идея проекта простая: найти компании, дружелюбные к родителям с детьми. Мы бесплатно выдаем владельцам бизнеса специальные наклейки, которые можно наклеить на дверь и показать, что вы дружелюбны к детям. В таких местах ребенку не откажут в воде и туалете, дадут немного отдохнуть от городской суеты, – рассказали авторы проекта.

Проект некоммерческий, наклейку можно получить бесплатно, написав организаторами KidFriendly.