Волонтеры создали карту мест Уфы, где рады маленьким детям
Проект поможет мамам найти в городе места, куда можно прийти с маленьким ребенком.
По России набирает популярность проект KidFriendly – на карте отмечены места, где рады помочь мамам с маленькими детьми. Волонтеры уже отметили 4232 места. А вот в Уфе таких точек почти нет - всего четыре, но помощники проекта готовы дополнить карту новыми местами.
– Идея проекта простая: найти компании, дружелюбные к родителям с детьми. Мы бесплатно выдаем владельцам бизнеса специальные наклейки, которые можно наклеить на дверь и показать, что вы дружелюбны к детям. В таких местах ребенку не откажут в воде и туалете, дадут немного отдохнуть от городской суеты, – рассказали авторы проекта.
Проект некоммерческий, наклейку можно получить бесплатно, написав организаторами KidFriendly.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.