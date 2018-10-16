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Уфа попала в топ-5 городов, где проще всего сделать карьеру

Половина жителей города считают себя карьерными оптимистами.

  • Фото: Артур Самарханов / vk.com/ufasoul

В России составили рейтинг городов, где созданы наиболее благоприятные условия для карьерного роста. В него вошли 37 крупных российских городов, жители которого ответили, можно ли там построить успешную карьеру.

Самыми перспективными городами считаются Москва (74% опрошенных считают, что это идеальный город для поиска хорошей работы) и Санкт-Петербург (72%). Среди городов-миллионников, на третьем месте Екатеринбург, на четвертом – Казань. Пятое место заняла Уфа, 49% жителей которой считают, что город пригоден для покорения карьерных высот.

Лидерами антирейтинга стали Волгоград и Омск. Там больше 60% опрошенных заявили, что их город не пригоден для осуществления карьерных амбиций.

Рейтинг подготовил портал Superjob, опросив в Москве и Санкт-Петербурге по 1500 респондентов, а в других города по 900 человек.

 

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