Возле отеля «Иремель» снесут ветхие дома и построят две высотки

В Уфе утвердили проект планировки квартала, ограниченного улицами Красноводская, Акназарова, Менделеева, Бакалинская в районе Зеленой Рощи. Застройкой территории займется «Агидель-ИнвестСтрой».

Компании отдали под развитие 5,86 га земли, на которой сейчас расположено несколько ветхих домов, хозяйственный блок и гаражи, которые нужно снести. На их месте появятся две высотки в 20 и 28 этажей, а также несколько подземных парковок и пристрой к детскому садику, который добавит 28 мест. Общая площадь жилой застройки – 18,5 тысяч кв.м. На кровле подземных гаражей разместят детские и спортивные площадки.

Даты начала строительства пока не известны.