Глава Башкирии досрочно подал в отставку
Рустэм Хамитов направил президенту Путину обращение о своем досрочном уходе.
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Фото: пресс-служба главы Башкирии.
– Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность, – Пояснил глава республики в обращении на официальном сайте.
Руководитель региона пояснил, что ранняя отставка нужна, чтобы новая команда успела подготовиться к выборам и завоевать доверие жителей республики.
Рустэм Хамитов также сообщил, что будет открыт для контактов и встреч.
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