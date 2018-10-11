Глава Башкирии досрочно подал в отставку

– Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность, – Пояснил глава республики в обращении на официальном сайте.

Руководитель региона пояснил, что ранняя отставка нужна, чтобы новая команда успела подготовиться к выборам и завоевать доверие жителей республики.

Рустэм Хамитов также сообщил, что будет открыт для контактов и встреч.