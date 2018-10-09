Исследователи вычислили «индекс кофе» для Уфы и еще 51 города
Столица Башкирии оказалась самым информационно закрытым для кофеманов городом.
Журналисты The Village рассчитали «индекс кофе» - среднюю цену на чашку в городском кафе. В рейтинг попало 52 города.
По подсчетам, самый дешевый американо – в Нижнем Тагиле. Чашка обойдется в 47,5 рублей, но сам напиток можно найти только в двух местах. В тройке городов с самым низким «индексом кофе» также Киров и Брянск. В топе рейтинга с самым дорогим кофе – Москва (170 рублей за чашку), Хабаровск (150) и Сочи (136,7). В Уфе средняя цена на американо – 100 рублей, город находится в середине списка.
Самые информационно-открытые кофейни оказались в Перми, там в большинстве заведений владельцы озаботились выложить меню в социальной сети или на сайте. А вот в Уфе и Туле с информированием клиентов, по мнению журналистов, хуже некуда. Лишь у нескольких кофеен в городе в открытых источниках есть цены на продукцию.
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