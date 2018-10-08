Сотни падающих звезд уфимцы увидят в ближайшие ночи

В ночь с 8 на 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего максимума. Наблюдать за падением звезд можно будет без дополнительных приспособлений.

Даже новолуние не помешает наблюдению за метеорным потоком, но астрономы советуют уехать за город для наилучшего опыта. Поток можно будет наблюдать до 10 октября. В Уфимском планетарии рассказали, что на ночном небе можно будет увидеть пять и более падающих звезд в час.

«Метеоры Драконид очень медленные и имеют желтоватый или красноватый цвет. Они летят с небольшой для метеоров скоростью в 20 километров в секунду, и, влетая в земную атмосферу, оставляют в небе яркие светящиеся следы», – пояснили эксперты планетария.

Кстати, в 1933 и 1946 году метеоритные дожди были особенно сильными – за час выпадало до тысячи метеоров.