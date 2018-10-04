В Уфе пройдет трехдневный фестиваль для ремесленников

«Мы – отличные» - фестиваль для ремесленников и тех, кто изготавливает товары руками. «Крафтеры» смогут показать жителям Уфы свои товары, рассказать, как они делаются и, конечно, продать все экспонаты.

Выставка будет отличаться от прошедшего на днях Design Market тем, что упор будет сделан на народные ремесла. В ней также смогут принять участие фермеры. В рамках выставки пройдет конкурс изделий с национальной символикой, а из продукции выставки сформируют единый каталог, а лучшие работы постоянно будут выставлять в витрине Ultra Expo Hall. Жителям Уфы, которые придут в качестве зрителей, обещают бесплатный вход, мастер-классы, викторины и розыгрыши призов.

Выставка откроется 19 октября, в 10:00.