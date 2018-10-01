Уфимцы смогут поучаствовать в Пробной переписи населения

По всей России 1 октября стартовал подготовительный этап к Всероссийской переписи населения 2020 года. Эксперты проверяют, какие технологии можно использовать, чтобы облегчить работу статистов и сделать прохождение переписи максимально удобным для жителей страны.

В Пробной переписи будут применять различные инновационные подходы. Например, волонтеры при проведении переписи будут использовать планшеты, а жители Уфы, у которых есть подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг, могут сами заполнить документы на сайте. Онлайн-перепись можно пройти до 10 октября.

– Пробная перепись населения нужда для оценки готовности жителей страны участвовать в онлайн-опросе, – пояснил руководитель Росстата Александр Суринов.