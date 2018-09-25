Уфимцы смогут продегустировать российские продукты на фестивале еды

В ноябре в Уфе состоится фестиваль продуктов «Наш Бренд» для российских производителей и фермеров, а также для жителей города, которые хотят выбрать качественную еду для своего стола.

Мероприятие пройдет с 14 по 17 ноября. Участвовать будут региональные производители, новые бренды и уже зарекомендовавшие себя компании. В этом году планируется привлечь около 100 компаний из 12 регионов страны.

По информации Башкирской выставочной компании, в эти дни пройдет пленарное заседание, а самые крупные игроки рынка обсудят актуальные вопросы отрасли. Между производителей проведут конкурс на лучший продукт. Посетители выставки смогут продегустировать еду и купить понравившиеся продукты для себя.