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Уфимцы смогут продегустировать российские продукты на фестивале еды

На конкурсе «Наш Бренд» будут выбирать лучшие продукты питания.

  • Фото: vk.com/club151245436

В ноябре в Уфе состоится фестиваль продуктов «Наш Бренд» для российских производителей и фермеров, а также для жителей города, которые хотят выбрать качественную еду для своего стола.
Мероприятие пройдет с 14 по 17 ноября. Участвовать будут региональные производители, новые бренды и уже зарекомендовавшие себя компании. В этом году планируется привлечь около 100 компаний из 12 регионов страны.
По информации Башкирской выставочной компании, в эти дни пройдет пленарное заседание, а самые крупные игроки рынка обсудят актуальные вопросы отрасли. Между производителей проведут конкурс на лучший продукт. Посетители выставки смогут продегустировать еду и купить понравившиеся продукты для себя.

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