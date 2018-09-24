В Уфе планируют застроить многоэтажками территорию у Кузнецовского затона
В районе появятся четыре восьмиэтажных жилых дома с видом на частный сектор и реку Белая.
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Фото: zakupki.gov.ru
На территории, ограниченной улицами Геологов, Геофизиков, Испытателей и Кузнецовским затоном, появятся четыре восьмиэтажных дома. Сейчас в администрации города ищут подрядчика, который займется их возведением.
Всего по проекту предполагается строительство 788 квартир. Большая часть (462 шт.) из них будут двухкомнатными. Предполагается также 158 студий и 160 однокомнатных квартир. А вот «трешек» построят всего восемь штук. Общая площадь квартир оценивается в 30,9 тысяч квадратных метров.
Также рядом с одним из домов планируют возвести двухэтажное здание, площадью 1509 квадратных метров. В нем могут разместить магазины для жителей района.
Итоги выбора подрядчика объявят после 15 октября.
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