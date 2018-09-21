В центре Уфы появится тактильный мини-парк для детей

Администрация города утвердила проект создания в парке Якутова тактильной площадки, которая поможет в развитии детей с нарушениями здоровья.

Мини-парк, площадью около 80 квадратных метров, планируют разместить рядом с вечным огнем. Она будет оборудована специальным резиновым покрытием, тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами. Благодаря различным облицовочным материалам, дети смогут развить моторику и координацию.

В парке Якутова уже начались работы по устройству площадки. Сотрудники коммунальных служб выровняли грунт, на который уложат тактильные плитки. В Советском районе Уфы, такие площадки уже есть рядом с детским садом №225 и возле школы-интерната №28.