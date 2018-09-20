В Уфе планируют поставить памятник Рудольфу Нурееву

Власти Уфы выделили деньги на то, чтобы узнать, можно ли установить памятник Рудольфу Нурееву в Уфе.

Под памятник определили место возле Заки Валиди, 42, где находится «Социнвестбанк». Подрядчик должен будет пробурить несколько скважин в небольшом сквере возле здания и узнать, подходит ли почва для постамента. Аукцион проведут 24 сентября, после этого, подрядчик в течение 20 дней должен будет провести работы.

Сама скульптура уже готова – ее изготовил скульптор Зураб Церетели сразу в двух вариантах и готов был передать одну скульптуру Уфе, а другую – столице Татарстана. В Казани памятник Рудольфу Нурееву установили этим летом.