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В Уфе презентовали проекты новых дорог, моста и подземных переходов

На оперативном совещании в городской мэрии были представлены проекты нового переезда, дорожной развязки, моста и три подземных перехода.

  • Фото: Администрация Уфы

«В городе реконструируют улицы Пугачева, Комсомольскую, 8 марта, Галле. Также построят новую развязку в районе улиц Заки Валиди – Сочинской. В Зинино появится новый переезд», - сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Радмил Муслимов.
Новую развязку должны построить уже до 2021 года. Также на улице Интернациональная появится новый мост длиной 1,2 километра. В столице Башкирии появятся три подземных перехода: на улице Сочинская, на улице Пушкина, возле Дома актеров и в створе Мустая Карима с выходом на Верхнеторговую площадь.

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