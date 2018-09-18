В Уфе презентовали проекты новых дорог, моста и подземных переходов

«В городе реконструируют улицы Пугачева, Комсомольскую, 8 марта, Галле. Также построят новую развязку в районе улиц Заки Валиди – Сочинской. В Зинино появится новый переезд», - сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Радмил Муслимов.

Новую развязку должны построить уже до 2021 года. Также на улице Интернациональная появится новый мост длиной 1,2 километра. В столице Башкирии появятся три подземных перехода: на улице Сочинская, на улице Пушкина, возле Дома актеров и в створе Мустая Карима с выходом на Верхнеторговую площадь.