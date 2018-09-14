Центр современного искусства «Облака» отпраздновал пятилетний юбилей

Мероприятие объединило многих деятелей искусства в Уфе, а также любителей ярких и необычных мультимедиа проектов. Гости могли сфотографироваться возле нового арт-объекта – стены с изображением Туманности Лагуна, задуть свечи вместе с руководством центра и побывать на новой выставке «Путешествие от Земли до края вселенной», посетить которую с 13 сентября могут все желающие.

Как это было – смотрите в видеорепортаже: