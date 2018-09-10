На площади Ленина в Уфе до конца декабря 2018 года построят новый фонтан

Фонтан будет представлять собой часы в виде круглой чаши. Цифры нанесут на тумбы. Струи фонтана будут отмечать время – показывать часы и минуты. А вечером водное сооружение будет подсвечено цветными огнями.

«К фонтану подведены электрические питающие кабели, завершаются работы по устройству инженерных коммуникаций. После этого будет установлена чаша и подключены трубы. Каналы закроют плитами перекрытия, чашу фонтана зальют бетоном и облицуют гранитными плитами», – сообщается на сайте уфимской мэрии.

Строительством фонтана должна была заниматься компания «Уралагротехсервис», которая выиграла тендер на строительство водного сооружения до ноября 2018 года. В конце августа на сайте «Госзакупок» появилась новая проектная документация. Сейчас ведется аукцион по определению подрядчика, который достроит фонтан за 50 миллионов рублей до 20 декабря 2018 года. Компанию-строителя выберут 12 сентября.