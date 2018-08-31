Определился хедлайнер гастрофестиваля «Есть!» в Уфе

8 и 9 сентября в центре Уфы пройдет крупный гастрономический фестиваль «Есть!», который объединит известных городских рестораторов. Уфимские кафе, бургерные и рестораны откроют фудмаркет и дадут гостям мероприятия попробовать свои фирменные блюда. Также на площадке «Есть!» организуют фотозоны, развлечения для детей, мастер-классы для взрослых, благотворительные аукционы и музыкальные выступления уфимских кавер-групп.

Хедлайнером шоу на сцене станет казанская группа Jukebox Trio, исполняющая произведения в стиле битбокс и а капелла. Сейчас группа колесит по стране и выступает на площадках крупных фестивалей, например на VK Fest в Санкт-Петербурге.