В Уфе университет искусств имени Загира Исмагилова отметит пятидесятилетие



В Уфе в рамках пятидесятилетия университета искусств пройдет ряд творческих мероприятий: это образовательный форум «Наука об искусстве в XXI веке», фестиваль исполнителей башкирской традиционной музыки в концертном зале имени Федора Шаляпина. Кроме того, студенты обсудят проблемы дизайна и архитектуры и представят свои работу на «Matur Design Mall».

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова принимает студентов с 1968 года. Вуз носит имя своего первого ректора, Загира Исмагилова. В республике Башкортостан УГАИ – единственный вуз, обучающий режиссуре и актерской игре.