Фотопроект: «Реальные люди» Уфы

Администрация города решила создать проект о тех людях, которые создают и меняют Уфу. Фотографы и дизайнеры, врачи и журналисты, трактористы и ученые – представителей абсолютно всех профессий приглашают принять участие в выставке «Реальные люди». В течение всего 2018 года любой может стать героем проекта.

Для этого необходимо выложить свою фотографию в процессе работы и разместить ее в социальных сетях («Вконтакте» и на Facebook), сопроводив хэштегом #реальныелюди_окт. К фотографии должно прилагаться короткое эссе, в котором участник ответит на вопрос, почему именно его работа делает Уфу светлее, красивее и прекраснее.

По итогам конкурса будет организована выставка, экспозициями которой станут лучшие фотографии, отправленные участниками конкурса.