В Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна»

В августе в Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна», который традиционно собирает тысячи гостей. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов подписал распоряжение о проведении мероприятия 26 августа 2017.

Масштабный праздник молока проводится в столице Башкортостана в седьмой раз. Каждый год организаторы готовят насыщенную программу. Чем будут удивлять в этом году, пока неизвестно.