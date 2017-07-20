В Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна»

В августе в Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна», который традиционно собирает тысячи гостей. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов подписал распоряжение о проведении мероприятия 26 августа 2017.
Масштабный праздник молока проводится в столице Башкортостана в седьмой раз. Каждый год организаторы готовят насыщенную программу. Чем будут удивлять в этом году, пока неизвестно.

  • Автор: Evelina
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