В Уфе 23 июля закроют движение по нескольким улицам

В это воскресенье, 23 июля, в Уфе пройдут Всероссийские соревнования по велоспорту. В связи с этим событием в Черниковке будет перекрыто сразу несколько улиц. С 9 до 17 часов не будет возможности проехать по маршруту: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – стадион «Нефтяник» – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

Кроме того, как сообщает пресс-служба Администрации г.Уфы, изменится маршрут движения троллейбусов:

№1 «Монумент Дружбы – Северный автовокзал» – до ООТ «Бульвар Славы»;



№2 «Башгосдрамтеатр – Колхозный рынок» будет закрыт;



№4 «Северный автовокзал – Троллейбусное депо № 2» – по ул.Первомайской (до ООТ «Детская библиотека») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – и далее по маршруту;



№8 «Троллейбусное депо № 2 – Трамплин» – ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул.Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая;



№13 «Мкр. «Белореченский» – Колхозный рынок» – пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. А. Макарова – до ООТ «Троллейбусное депо №1»;



№15 «Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник» – по ул. Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – и далее по маршруту;



№22 «Северный автовокзал – Северный автовокзал» – от центра города до ООТ «Бульвар Славы».